(Di sabato 15 aprile 2023) Una delle corse che si svolgono nella regione del Limburgo, che prende il nome dalla nota marca produttrice di birra, apre il trittico delle Ardenne per la parte finale del calendario delle classiche del Nord e che spesso si risolve in volata. Storia, protagonisti e quote. La storia e il percorso Insieme alla Freccia Vallone InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Amstel Gold Race 2023, è Pogacar il grande favorito per la vittoria - chrileo_dufour : RT @Eurosport_IT: Domani, 16 aprile, si corre la 57a edizione della Classica della Birra ???? #AmstelGoldRace | #EurosportCICLISMO https://… - stefanorizzato : Domani tornano le classiche del Nord e noi siamo già pronti! Amstel Gold Race in diretta su @raisport @RaiDue… - Eurosport_IT : Domani, 16 aprile, si corre la 57a edizione della Classica della Birra ???? #AmstelGoldRace | #EurosportCICLISMO - 1blec : Amstel gold race ... domani la classica della birra -

Inizia il Trittico delle Ardenne. Tra i favoriti per la vittoria Tadej Pogacar, ma i rivali non ...Domani volerò in Olanda per disputare l'Race. L'anno scorso, in questo periodo, mi sono rotto una clavicola durante un ritiro sul Teide. Ho perso tre settimane di allenamento. Prima di ...Domenica 16 aprile il Trittico delle Ardenne si apre con l'Race 2023 . La 'classica della birra' giunge quest'anno all'edizione numero 57 e propone 253,6 chilometri con partenza da Maastricht e arrivo a Valkenburg dopo aver affrontato ben 33 cotes ...

Amstel Gold Race 2023: i favoriti. Tutti contro Tadej Pogacar, occhio a Tom Pidcock OA Sport

Le stelle del Women’s World Tour tornano in scena dopo lo spettacolo della Parigi-Roubaix con un’altra corsa che, nonostante una storia piuttosto breve, si è immediatamente imposta come uno degli even ...Le stelle del Women’s World Tour tornano in scena dopo lo spettacolo della Parigi-Roubaix con un’altra corsa che, nonostante una storia piuttosto breve, si è immediatamente imposta come uno degli even ...