Amministrative | Martusciello | “Forza Italia presente con proprio simbolo nei comuni campani”

(Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“saràcon ilin tutti idellaa dove si voterà per ledel 14-15 Maggio”. Lo annuncia il coordinatore regionale diina, Fulvio. “Alle comunali del giugno 2022 – sottolinea– il nostro partito ina non presento’ ilin nessun comune. A meno di un anno,e’ ripartita in ogni citta’ dove eleggeremo sindaci e consiglieri comunali che contribuiranno alla buona amministrazione. Saranno loro la base su cui costruire la vittoria alle ...

ha poi parlato delle azioni che saranno messe in campo per il Sannio ed in particolare ... ed in particolare Forza Italia, darà alle prossime elezioni. "Riteniamo archiviata ...Forza Italia è pronta per la sfida delle prossime: "provinciali e regionali", senza dimenticare le europee. Nel Sannio l'obiettivo del ...stampa l'europarlamentare Fulvioed ...Rincara la dose il coordinatore regionale Fulvio: 'oggi facciamo il punto sulledel 14 e 15 maggio 2023, mettiamo le basi per le prossime elezioni provinciali e ci ...

"Forza Italia sarà presente con il proprio simbolo in tutti i Comuni della Campania". Lo annuncia il coordinatore Fulvio Martusciello.QUARTO – Settimana decisiva per le elezioni amministrative 2023. Nei Campi Flegrei è la città di Quarto a tornare alle urne il 14 e il 15 maggio con eventuale ballottaggio il 28 e il 29 maggio. I citt ...