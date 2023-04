AMICI: LA CORSA VERSO LA FINALE DEGLI ALLIEVI TRA SFIDE DI CANTO, BALLO E OSPITI (Di sabato 15 aprile 2023) Oggi in prima serata, nuovo appuntamento con Maria De Filippi e il talent show AMICI. Sono nove gli ALLIEVI rimasti in gara, 5 cantanti e 4 ballerini, che cercano di raggiungere l’ambita FINALE ormai sempre più vicina. Sul palco le performance di: Maddalena, Angelina e Cricca guidati dai prof Cuccarini/Emanuel Lo; Ramon, Isobel e Aaron guidati dai prof. Zerbi/Celentano; e Mattia, Federica e Wax guidati dai pfrof. Arisa/Todaro. In giuria: Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio. In studio ospite l’attore comico Francesco Cicchella. Sul palco l’attrice e cantante Clara Soccini, che canta “Origama all’alba” brano nato nella fiction di successo “Mare Fuori, scritto in collaborazione con Matteo Paolillo e LolloFlow., che ha già conquistato un disco di platino, 22 milioni di streamin e 115 milioni di views su Tik Tok. Leggi su bubinoblog (Di sabato 15 aprile 2023) Oggi in prima serata, nuovo appuntamento con Maria De Filippi e il talent show. Sono nove glirimasti in gara, 5 cantanti e 4 ballerini, che cercano di raggiungere l’ambitaormai sempre più vicina. Sul palco le performance di: Maddalena, Angelina e Cricca guidati dai prof Cuccarini/Emanuel Lo; Ramon, Isobel e Aaron guidati dai prof. Zerbi/Celentano; e Mattia, Federica e Wax guidati dai pfrof. Arisa/Todaro. In giuria: Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio. In studio ospite l’attore comico Francesco Cicchella. Sul palco l’attrice e cantante Clara Soccini, che canta “Origama all’alba” brano nato nella fiction di successo “Mare Fuori, scritto in collaborazione con Matteo Paolillo e LolloFlow., che ha già conquistato un disco di platino, 22 milioni di streamin e 115 milioni di views su Tik Tok.

