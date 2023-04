Amici, il fratello di Wax disprezza il talent: “Non ci andrei neanche morto” (Di sabato 15 aprile 2023) Lui si chiama Bacio Gitano ed è il fratello maggiore di Wax, attuale allievo cantante ad Amici 22 nella squadra di Arisa. E se nella scuola Wax continua a far parlare di sé più per le sue intemperanze che per il suo talento (tant’è che anche i critici hanno da ridire su di lui), fuori dalla scuola suo fratello ha appena debuttato nel mondo della musica con l’uscita del suo primo singolo. Al contempo, rispondendo ad alcune domande degli utenti social, il ragazzo ha fatto sapere molto chiaramente di disprezzare Amici. Amici 22, le parole di disprezzo del fratello di Wax Proprio la settimana scorsa il fratello di Wax di Amici 22, il cui nome d’arte è Bacio Gitano, ha fatto sapere su Instagram di aver firmato un contratto ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 aprile 2023) Lui si chiama Bacio Gitano ed è ilmaggiore di Wax, attuale allievo cantante ad22 nella squadra di Arisa. E se nella scuola Wax continua a far parlare di sé più per le sue intemperanze che per il suoo (tant’è che anche i critici hanno da ridire su di lui), fuori dalla scuola suoha appena debuttato nel mondo della musica con l’uscita del suo primo singolo. Al contempo, rispondendo ad alcune domande degli utenti social, il ragazzo ha fatto sapere molto chiaramente dire22, le parole di disprezzo deldi Wax Proprio la settimana scorsa ildi Wax di22, il cui nome d’arte è Bacio Gitano, ha fatto sapere su Instagram di aver firmato un contratto ...

