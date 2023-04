Amici, clamorosa rivincita per Alessio Cavaliere? Indiscrezioni: dopo l'eliminazione... (Di sabato 15 aprile 2023) Al centro delle polemiche che hanno colpito Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e arrivato alla fase serale, c'è Alessio Cavaliere, ballerino recentemente eliminato. Una scelta che ha scatenato il pubblico: la gran parte dei telespettatori e dei fan, infatti, era profondamente in disaccordo con la scelta. Ora, Cavaliere si gode il suo momento di popolarità: è atteso da Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo per la consueta intervista a tu per tu. Chi lo difende, sostiene che Amici non sia in grado di riconoscere il giusto valore al talento del ballerino di hip-hop, magari proprio per il fatto che la sua disciplina sia piuttosto di nicchia. Eppure, la produzione di Amici in una certa misura sarebbe pronta, anzi prontissima, a riconoscere ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Al centro delle polemiche che hanno colpito, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e arrivato alla fase serale, c'è, ballerino recentemente eliminato. Una scelta che ha scatenato il pubblico: la gran parte dei telespettatori e dei fan, infatti, era profondamente in disaccordo con la scelta. Ora,si gode il suo momento di popolarità: è atteso da Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo per la consueta intervista a tu per tu. Chi lo difende, sostiene chenon sia in grado di riconoscere il giusto valore al talento del ballerino di hip-hop, magari proprio per il fatto che la sua disciplina sia piuttosto di nicchia. Eppure, la produzione diin una certa misura sarebbe pronta, anzi prontissima, a riconoscere ad ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... graziacalore : 'questa poi è clamorosa' AVETE TRATTATO IL DR AMICI COME L'ULTIMO DEGLI IGNORANTI CHE VOLEVA PASSARE PER PROFESSION… - virgivirgivivi : Clamorosa puntata! - _maridl : ah ma wait oggi è passato un anno dall’eliminazione più clamorosa nella storia di amici - biginthecloutch : RT @Zincoritorna: Clamorosa situazione lose-lose all’orizzonte. Se non passassimo sarebbe una merda incredibile, se passassimo derby e quin… - rebeccapizzi_ : RT @Zincoritorna: Clamorosa situazione lose-lose all’orizzonte. Se non passassimo sarebbe una merda incredibile, se passassimo derby e quin… -