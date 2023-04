Amici | Andreas Muller contro il programma | l’ex ballerino lancia pensati accuse

(Di sabato 15 aprile 2023)si è scagliato pesantementeilche l’hato e in cui ha lavorato per tanti anni, “di Maria De Filippi”. Tutto risale a qualche anno fa quando ben 6 allievi hanno dovuto abbandonare il, tra cui 4 ballerini: Megan Ria, Gianmarco Petrelli, Samu Segreto e Alessio Cavaliere. Queste eliminazioni, soprattutto quelle dei 3 L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADelleNotizie : Amici 22 Andreas Muller svela chi sono i suoi preferiti #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #oriana #oriele… - ADelleNotizie : Amici 22 Andreas Muller svela chi sono i suoi preferiti #gfvip #gintonic #donnalisi #isola #isoladeifamosi… - Novella_2000 : L’ex Andreas Muller e quella frecciatina contro le ultime eliminazioni di Amici #amici22 - troppeopinionii : comunque ad amici sta andando tutto a puttane da quando quel coso di andreas ha rubato la vittoria a sebastian - zenzola96 : @Gfstanaccount1 @sunflowervol_II Veramente andreas si era infortunato e torno l anno dopo ad amici -

Il veleno del grande ex. Veleno controdi Maria De Filippi da parte diMuller , che si è speso in una stoccata contro il programma di Canale 5 arrivato al Serale della sua 22esima edizione. Ad ora, 6 allievi hanno abbandonato ...Festa del Gf Vip, 'qualcosa è andato male': spunta il retroscena sul party dei vipponi post finale, la frecciata diMuller (ex ballerino del programma) contro il talent di Maria De ...Non è la prima volta cheparla a gamba tesa di '': Solamente l'anno scorso, quando Veronica Peparini annunciò di lasciare la trasmissione, il ballerino fece riferimento a presunte '...

Andreas Muller ballerini Amici, la stoccata contro il talent Tag24

Maria De Filippi e il talent stroncati da Andreas Muller: che stoccata sui ballerini Sono molte le critiche che in queste settimane stanno arrivando ...Stasera assisteremo ad una nuova puntata del serale di Amici 22 . Dalle anticipazioni sappiamo già che, ad abbandonare il talent, sarà uno tra una cantante ed un ballerino. I dettagli qui Anticipazion ...