“Amici”, altro momento hot tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: super spoiler (Di sabato 15 aprile 2023) News tv. Stando alle anticipazioni di superguida Tv che ha assistito in anteprima alle registrazioni della prossima puntata di “Amici” di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sarebbero lasciati andare ad una nuova performance molto piccante. I due, dopo la sensuale esibizione sulle note di “Brivido felino” di Mina, pare che saranno protagonisti di un altro guanto di sfida ad alta tensione erotica. Leggi anche: “Amici” 22, scintille tra Arisa e Lorella Cuccarini: cosa è successo Leggi anche: “Amici 22”, è ufficiale: cosa ha deciso Mediaset per evitare una debacle “Amici”, altro momento hot tra Lorella ... Leggi su tvzap (Di sabato 15 aprile 2023) News tv. Stando alle anticipazioni diguida Tv che ha assistito in anteprima alle registrazioni della prossima puntata di “” di Maria De Filippi,edLo si sarebbero lasciati andare ad una nuova performance molto piccante. I due, dopo la sensuale esibizione sulle note di “Brivido felino” di Mina, pare che saranno protagonisti di unguanto di sfida ad alta tensione erotica. Leggi anche: “” 22, scintille tra Arisa e: cosa è successo Leggi anche: “22”, è ufficiale: cosa ha deciso Mediaset per evitare una debacle “”,hot tra...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... noraikend : @ModugnoLucrezia @SilviaSantiNumi Nessuno sa se faceva veramente da guida turistica o se stesse spiegando ai suoi a… - Simosino8 : RT @Giu_sta4: No, scusate, voi mi volete dire che: - hanno tagliato il riferimento di Deux a Ori - questi due avevano i saluti dalle famig… - ManciLuisa62004 : RT @Mary_C02: Annullare gli amici in uno schiocco di dita per una donna. Ennesimo messaggio di merda dopo questa edizione. Ciò che dispiace… - Camillajoaccha : @gas_lerner @Superdrit1 1/1 No. Non mi rendo conto. Le persone sono libere. Anche di scappare con un altro/a. Non t… - MicheleLamonar2 : @andreamartella @PBerizzi Dove sarebbe l'intimidazione? Più che altro i manifesti spiegano cosa dà da mangiare a Be… -