"Amici", Alessio Cavaliere si commuove per il nonno: "Sarebbe fiero di me" (Di sabato 15 aprile 2023) 'Ha lasciato un vuoto dentro di me'. Ospite a 'Verissimo' , il ballerino Alessio Cavaliere , sesto eliminato della 22esima edizione di 'Amici' , si commuove parlando del nonno scomparso. 'Oggi Sarebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 aprile 2023) 'Ha lasciato un vuoto dentro di me'. Ospite a 'Verissimo' , il ballerino, sesto eliminato della 22esima edizione di '' , siparlando delscomparso. 'Oggi...

