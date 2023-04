Amici 22 Serale, chi è l’eliminato della quinta puntata (Di sabato 15 aprile 2023) Con la quinta puntata del Serale di Amici 22 abbiamo tre allievi al ballottaggio e un solo eliminato. Ecco quindi chi è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 15 aprile 2023) Con ladeldi22 abbiamo tre allievi al ballottaggio e un solo eliminato. Ecco quindi chi è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itsmikapenniman : comunque i soldi per ste cazzate potevano usarli per riportare amici a come era quando era un bel programma: capi s… - fabiofabbretti : #Amici22: la quinta puntata del Serale minuto per minuto qui ?? - tvblogit : ??DIRETTA?? La quinta puntata di @AmiciUfficiale raccontata e commentata dal nostro @FabioMorasca. La seguirete?… - xiaozhaning : prontissimi x il serale di amici - julsnontraspare : secondo me al serale di amici viene eliminato Raimondo Todaro -