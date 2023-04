Amici 22 | sale la tensione | l’ex ballerino critica le decisioni sugli eliminati

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 aprile 2023)laad22: Andreas Mullerle scelte sui ballerinidal talent di Canale Cinque22 si sta rivelando un’edizione del talent particolarmente contraddistinta dalle polemiche. Un fenomeno che già negli ultimi anni sembrava aver preso sempre più piede, ma che con questa edizione del talent che sta toccando probabilmente il punto massimo riguardo ai malumori. A non convincere il pubblico sono ledal programma condotto da Maria De Filippi e per ultimo in ordine cronologico è statoAndreas Muller a esprimere i propri dubbi sulle scelte viste fino a questo punto del programma, quando manca un mese esatto alla finalissima. ...