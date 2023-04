Amici 22, chi è Angelina Mango: età, canzoni, padre, fidanzato, foto, Instagram (Di sabato 15 aprile 2023) Angelina Mango è ufficialmente nel cast di Amici 22. Parliamo della figlia del famoso cantante, la quale si è già detta pronta a lasciare tutti senza parole per la prossima stagione del format di successo di Maria De Filippi. Ma chi è la cantante? Quali sono i suoi hobby, le sue passioni, e soprattutto che rapporto aveva con suo padre, il grande cantante famoso in tutto il mondo? Angelina ha vinto la sfida contro Ascanio ad Amici e da quel momento è entrata nella scuola più famosa d’Italia. Con la sua voce e le sue esibizioni ha conquistato tutti e la sua coach, Lorella Cuccarini, ha deciso di darle la maglia del Serale. Cosa sappiamo su Angelina Mango Dunque, come anticipato, tra i cantanti del programma di Amici di Maria De ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023)è ufficialmente nel cast di22. Parliamo della figlia del famoso cantante, la quale si è già detta pronta a lasciare tutti senza parole per la prossima stagione del format di successo di Maria De Filippi. Ma chi è la cantante? Quali sono i suoi hobby, le sue passioni, e soprattutto che rapporto aveva con suo, il grande cantante famoso in tutto il mondo?ha vinto la sfida contro Ascanio ade da quel momento è entrata nella scuola più famosa d’Italia. Con la sua voce e le sue esibizioni ha conquistato tutti e la sua coach, Lorella Cuccarini, ha deciso di darle la maglia del Serale. Cosa sappiamo suDunque, come anticipato, tra i cantanti del programma didi Maria De ...

