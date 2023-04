Amici 22, Alessio Cavaliere parla dell’amicizia scattata con Mattia Zenzola e commenta la sua eliminazione (Di sabato 15 aprile 2023) Alessio Cavaliere, ex allievo di Amici 22, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. Reduce dall’esperienza nel talent show più famoso d’Italia, il ballerino partenopeo, eliminato nella quarta puntata del Serale, ha detto di essere “super felice” per il percorso che ha fatto e per il riscontro positivo da parte del pubblico. Durante la sua permanenza nella casetta di Amici, Alessio ha ammesso di essere “migliorato soprattutto artisticamente” perché ha avuto modo di scoprire di più sulla sua danza. “Ma – ha aggiunto il 19enne – anche a livello umano. Mi sento anche un po’ più maturo e sono pronto ad affrontare il mondo con una mente diversa“. L’ex allievo di Raimondo Todaro ha quindi spiegato la nascita della sua passione per la danza, che ha ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 aprile 2023), ex allievo di22, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. Reduce dall’esperienza nel talent show più famoso d’Italia, il ballerino partenopeo, eliminato nella quarta puntata del Serale, ha detto di essere “super felice” per il percorso che ha fatto e per il riscontro positivo da parte del pubblico. Durante la sua permanenza nella casetta diha ammesso di essere “migliorato soprattutto artisticamente” perché ha avuto modo di scoprire di più sulla sua danza. “Ma – ha aggiunto il 19enne – anche a livello umano. Mi sento anche un po’ più maturo e sono pronto ad affrontare il mondo con una mente diversa“. L’ex allievo di Raimondo Todaro ha quindi spiegato la nascita della sua passione per la danza, che ha ...

