Amici 22, Alessandra Celentano contro Emanuel Lo: 'Maddalena è migliorata grazie a me'. La reazione di Maria De Filippi (Di sabato 15 aprile 2023) Maddalena e Isobel sono le protagoniste del primo guanto di sfida voluto da Alessandra Celentano durante il quinto serale di Amici 22 in onda sabato 15 aprile. Come sempre a scatenare le polemiche è ... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023)e Isobel sono le protagoniste del primo guanto di sfida voluto dadurante il quinto serale di22 in onda sabato 15 aprile. Come sempre a scatenare le polemiche è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Utilizzo la funzione dei caratteri infiniti piazzata da Elon per ricordare l'epicità e la perfezione della 14esima… - blodvreina : RT @trash_italiano: Utilizzo la funzione dei caratteri infiniti piazzata da Elon per ricordare l'epicità e la perfezione della 14esima ediz… - filippocc_ : RT @trash_italiano: Utilizzo la funzione dei caratteri infiniti piazzata da Elon per ricordare l'epicità e la perfezione della 14esima ediz… - demoanto9 : RT @trash_italiano: Utilizzo la funzione dei caratteri infiniti piazzata da Elon per ricordare l'epicità e la perfezione della 14esima ediz… - chiara_o602 : RT @trash_italiano: Utilizzo la funzione dei caratteri infiniti piazzata da Elon per ricordare l'epicità e la perfezione della 14esima ediz… -