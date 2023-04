Amici 2023, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della quinta puntata (Di sabato 15 aprile 2023) , 15 aprile Stasera, sabato 15 aprile 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del serale di Amici 2023. Quindici allievi (otto ballerini e sette cantanti) si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Nel corso della puntata di stasera saranno ospiti Francesco Cicchella e Clara di Mare Fuori, premiata con il disco d’oro per il brano ‘Origami all’alba’. A trionfare nel guanto di sfida tra i professori sono stati Emanuel Lo e Lorella ... Leggi su tpi (Di sabato 15 aprile 2023) , 15 aprile Stasera, sabato 15 aprile, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladeldi. Quindici(otto ballerini e sette cantanti) si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ladi oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Nel corsodi stasera sarannoFrancesco Cicchella e Clara di Mare Fuori, premiata con il disco d’oro per il brano ‘Origami all’alba’. A trionfare nel guanto di sfida tra i professori sono stati Emanuel Lo e Lorella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Bergamo, ex insegnante spiega la storia della città a un gruppo di amici: fermata e multata per 2000 euro - Agenzia_Ansa : Abusi su una 15enne mentre il branco riprende coi cellulari. I fatti, a Bologna a settembre. La ragazza avrebbe sub… - repubblica : Tutta la classe rinuncia alla gita per andare al 18esimo della compagna disabile: 'Non festeggerà senza i suoi amic… - messveneto : Non risponde alle chiamate di amici e parenti, trovato morto l’artista Enzo Valentinuz: Valentinuz si è fatto ampia… - zazoomblog : Verissimo Alessio Cavaliere si racconta dopo lesperienza ad Amici - #Verissimo #Alessio #Cavaliere… -