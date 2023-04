Amelia Spencer | luna di miele extra lusso | la nipote di Lady Diana non bada a spese

(Di sabato 15 aprile 2023)e ladida mille e una notte. Ladiè da poco convolata a nozze con il suo storico fidanzato, Greg Mallett, e per celebrare questo grande amore non avrebbe potuto scegliere meta più bella. Un atollo circondato da acque azzurre e cristalline, una locationdegna di una principessa e – immancabile – un guardaroba da neo-sposina che è una vera ispirazione.dialle Maldivenon hato ae con grande orgoglio ha condiviso su Instagram alcuni scatti della suadi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oggisettimanale : Amelia #Spencer e Greg #Mallet, dopo il matrimonio la luna di miele è a cinque stelle alle #Maldive - FilippoCarmigna : Amelia Spencer, nipote di Lady Diana, si gode la luna di miele alle Maldive insieme al neo marito Greg Mallett. Ecc… - Italia_Notizie : Amelia Spencer sposa: la nipote di Lady Diana e le foto della sua luna di miele -

Il velo, delicatamente ricamato sui bordi, è stato fissato sul capo con una tiara di diamanti Tra le spose di questo inizio di primavera c'è anche Lady, modella, socialite, nonché ...e il matrimonio con Greg Mallet: l'addio al nubilato della nipote di Lady Diana - guarda COPPIA QUASI REALE - Insieme da 14 anni,e Greg Mallet si sono conosciuti quando ...L'abito di nozze di, omaggio alla zia Lady D Camilla Parker Bowles ha rinunciato a una nuova corona È la prima volta da ben tre secoli che una regina consorte non commissiona una nuova ...

Amelia Spencer in luna di miele: le vacanze romantiche della nipote di Diana AMICA - La rivista moda donna

Amelia Spencer e la luna di miele da mille e una notte. La nipote di Lady Diana è da poco convolata a nozze con il suo storico fidanzato, Greg Mallett, e per celebrare questo grande amore non avrebbe ...Lo scorso marzo sono convolati a nozze in Sudafrica, dopo un fidanzamento durato 14 anni. La nipote di Lady D e il consulente immobiliare ora si godono giornate di relax e mare su un atollo extra luss ...