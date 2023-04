Altro che “pausa”. Musk crea la sua società di Intelligenza artificiale (Di sabato 15 aprile 2023) Elon Musk lancerà una start-up di Intelligenza artificiale per fare concorrenza a OpenAi, la società che contribuì a fondare nel 2015 e da cui uscì molto rumorosamente nel 2018. OpenAi nel frattempo ha lanciato ChatGpt e diffuso la versione 4 di Gpt, creando una rivoluzione nel mondo dell’IA generativa e costringendo le altre realtà del settore a una corsa forsennata per non perdere terreno. Il capo di Tesla, SpaceX, Boring Company, Neuralink e Twitter – non pago dei suoi attuali impegni – sta mettendo in piedi una squadra di ricercatori e ingegneri esperti nell’Intelligenza artificiale, e cercando finanziatori. La mossa si inquadrerebbe nel tentativo di Musk di “resuscitare” uno dei suoi primi progetti, “X.com”, una banca online nata nel 1999 che fu ... Leggi su formiche (Di sabato 15 aprile 2023) Elonlancerà una start-up diper fare concorrenza a OpenAi, lache contribuì a fondare nel 2015 e da cui uscì molto rumorosamente nel 2018. OpenAi nel frattempo ha lanciato ChatGpt e diffuso la versione 4 di Gpt,ndo una rivoluzione nel mondo dell’IA generativa e costringendo le altre realtà del settore a una corsa forsennata per non perdere terreno. Il capo di Tesla, SpaceX, Boring Company, Neuralink e Twitter – non pago dei suoi attuali impegni – sta mettendo in piedi una squadra di ricercatori e ingegneri esperti nell’, e cercando finanziatori. La mossa si inquadrerebbe nel tentativo didi “resuscitare” uno dei suoi primi progetti, “X.com”, una banca online nata nel 1999 che fu ...

