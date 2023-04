Allegri può arrivare in fondo all’Europa League: dettaglio da considerare (Di sabato 15 aprile 2023) La Juventus è una delle candidate alla vittoria finale dell’Europa League; Allegri ha un motivo preciso per sperare di arrivare in fondo. Il primo faccia a faccia con lo Sporting Lisbona è andato alla Juventus; i bianconeri si sono imposti uno a zero grazie al gol di Gatti. Una rete che può risultare fondamentale in ottica qualificazione nonostante al ritorno non sarà per nulla semplice considerando la forza del club portoghese. Allegri (Ansafoto)I ragazzi di Allegri, però, possono sperare di arrivare in fondo alla manifestazione e non solo per le qualità della rosa a disposizione del tecnico bianconero. L’allenatore, infatti, può fare affidamento su una statistica che lascia ben sperare. La Juventus, con l’uno a zero sullo Sporting Lisbona, ha vinto ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 15 aprile 2023) La Juventus è una delle candidate alla vittoria finale dell’Europaha un motivo preciso per sperare diin. Il primo faccia a faccia con lo Sporting Lisbona è andato alla Juventus; i bianconeri si sono imposti uno a zero grazie al gol di Gatti. Una rete che può risultare fondamentale in ottica qualificazione nonostante al ritorno non sarà per nulla semplice considerando la forza del club portoghese.(Ansafoto)I ragazzi di, però, possono sperare diinalla manifestazione e non solo per le qualità della rosa a disposizione del tecnico bianconero. L’allenatore, infatti, può fare affidamento su una statistica che lascia ben sperare. La Juventus, con l’uno a zero sullo Sporting Lisbona, ha vinto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Allegri: « Pogba si sta allenando bene. Al momento non è pronto per giocare l'intera partita ma può solo migliorar… - juventusfc : ?? Allegri: «Chiesa sta meglio, ma come ho detto devo ancora fare le scelte. Forse ci sarà qualche cambio in difesa… - Fprime86 : RT @forumJuventus: Allegri pre #SassuoloJuve: “Domani dobbiamo fare punti. Kean non è a disposizione. Siamo tranquilli in vista del 19, abb… - Francio_Carbo79 : @tuttosport Disamina ok. Il problema è che le criticità evidenziate sussistono da 2 anni. Come si può ancora creder… - DAVIDE8231460 : RT @forumJuventus: Allegri pre #SassuoloJuve: “Domani dobbiamo fare punti. Kean non è a disposizione. Siamo tranquilli in vista del 19, abb… -

Juve su Frattesi, anche Allegri vota sì: 'Quella volta con Galliani...' ... le parole di Allegri. Niente di sconvolgente, sia chiaro. Ma quanto basta per uscire allo scoperto ... Insomma, si può fare. Anche se non sarà facile. Il punto nel video del nostro inviato Nicola Balice Sassuolo - Juve, Allegri: "Vincere per riconquistare secondo posto" ... dice Allegri. "Domani cerchiamo di fare una bella partita, poi pensiamo allo Sporting. Non ... Al momento non è pronto per giocare l'intera partita ma può solo migliorare e credo che ci potrà dare dei ... Sassuolo - Juve, Allegri: 'Vincere per riconquistare secondo posto' ... dice Allegri. 'Domani cerchiamo di fare una bella partita, poi pensiamo allo Sporting. Non ... Al momento non è pronto per giocare l'intera partita ma può solo migliorare e credo che ci potrà dare dei ... ... le parole di. Niente di sconvolgente, sia chiaro. Ma quanto basta per uscire allo scoperto ... Insomma, sifare. Anche se non sarà facile. Il punto nel video del nostro inviato Nicola Balice... dice. "Domani cerchiamo di fare una bella partita, poi pensiamo allo Sporting. Non ... Al momento non è pronto per giocare l'intera partita masolo migliorare e credo che ci potrà dare dei ...... dice. 'Domani cerchiamo di fare una bella partita, poi pensiamo allo Sporting. Non ... Al momento non è pronto per giocare l'intera partita masolo migliorare e credo che ci potrà dare dei ... Paredes, dalla maglia dimenticata a quella da titolare: Allegri può lanciarlo col Sassuolo Juventus News 24