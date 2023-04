Allegri: 'Oggi parlerò con Szczesny, se è sereno verrà in panchina. Pogba non è ancora pronto' (Di sabato 15 aprile 2023) "Paredes è pronto per giocare perché sta bene fisicamente. Pogba non è ancora pronto per giocare". Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nella conferenza di presentazione alla ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 aprile 2023) "Paredes èper giocare perché sta bene fisicamente.non èper giocare". Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimilianonella conferenza di presentazione alla ...

