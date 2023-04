Allegri | «Attendiamo il 19 aprile serenamente | ormai ci siamo fatti una bella corazza perché concentrati sulle partite»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 aprile 2023) Massimiliano, allenatore della Juventus, ha presentato il match di domani alle ore 12 contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium,dovrà probabilmente pensare a qualche cambio. Le parole del tecnico riportato da Tmw: «Al momento posso solo dire che Kean credo che non sarà disponibile per un fastidio al flessore accusato ieri. Per gli altri devo valutare oggi in allenamento, la partita di giovedì ha portato via molte energie, i giocatori però sono in una buona condizione fisica». Le condizioni di Pogba, Paredes e Szczesny: «Sono due situazioni diverse. Paredes fisicamente sta bene ed è pronto per giocare. Pogba non lo è. Oggi parlerò con Tek, se è sereno e tranquillo può venire con noi e stare in panchina così almeno avrà una giornata di recupero e riposo. Perin è ottima condizione ed è diventato un portiere importante, rispetto a quando è ...