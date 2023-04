Allarme orsi, la Slovenia dà il via libera all’abbattimento di 230 esemplari. La misura “a tutela della sicurezza dei cittadini” (Di sabato 15 aprile 2023) La Slovenia ha dato il via libera all’abbattimento di 230 esemplari di orso bruno. Ad annunciare il provvedimento il ministro delle Risorse naturali e degli Affari territoriali,Uros Brezan, che ha spiegato che si tratta di una misura “necessaria” per garantire la “sicurezza e la salute dei cittadini” e per scongiurare eccessivi danni causati dalla popolazione di plantigradi. L’obiettivo dell’abbattimento degli esemplari è di riportare nei prossimi anni il numero di orsi a quota 800, una cifra ancora ritenuta sostenibile per una convivenza gestibile tra orsi ed esseri umani. Ad oggi invece, secondo una stima della scorsa primavera, si contano sul territorio sloveno circa 1.100 orsi e – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Laha dato il viadi 230di orso bruno. Ad annunciare il provvedimento il ministro delle Risorse naturali e degli Affari territoriali,Uros Brezan, che ha spiegato che si tratta di una“necessaria” per garantire la “e la salute dei” e per scongiurare eccessivi danni causati dalla popolazione di plantigradi. L’obiettivo dell’abbattimento degliè di riportare nei prossimi anni il numero dia quota 800, una cifra ancora ritenuta sostenibile per una convivenza gestibile traed esseri umani. Ad oggi invece, secondo una stimascorsa primavera, si contano sul territorio sloveno circa 1.100e – ...

