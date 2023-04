Allagamenti a Roma. 8 famiglie evacuate (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Numerosi Allagamenti si sono verificati in via dei Prati fiscali vecchi, a Roma nella tarda mattinata. I vigili del fuoco hanno evacuato circa otto famiglie con mezzi anfibi e ambulanze. I soccorsi sono ancora in corso. Sul posto anche ambulanze. L'acqua ha invaso seminterrati e locali terranei. Si lavora anche con le idrovore per liberare i locali allagati. Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Numerosisi sono verificati in via dei Prati fiscali vecchi, anella tarda mattinata. I vigili del fuoco hanno evacuato circa ottocon mezzi anfibi e ambulanze. I soccorsi sono ancora in corso. Sul posto anche ambulanze. L'acqua ha invaso seminterrati e locali terranei. Si lavora anche con le idrovore per liberare i locali allagati.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Maltempo, allagamenti a Roma: box invasi dall'acqua dopo il forte temporale. In corso interventi vigili del fuoco e… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Roma, allagamenti e danni d'acqua per la forte pioggia che ha colpito la Capitale da stamattina: 30 inte… - sulsitodisimone : Allagamenti a Roma. 8 famiglie evacuate - AndyNewspaper : RT @RaiNews: Maltempo a Roma, disagi nella metropolitana. Allagamenti, gran lavoro per i Vigili del fuoco - De_Sand88 : RT @RaiNews: Maltempo a Roma, disagi nella metropolitana. Allagamenti, gran lavoro per i Vigili del fuoco -