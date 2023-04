Allagamenti a Roma. 8 famiglie evacuate (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Disagi all'ospedale Sandro Pertini per l'infiltrazione dell'acqua nel reparto di Ortopedia. È stato necessario far evacuare 8 pazienti e trasferirli nel reparto di chirurgia. In via dei Prati Fiscali è stato necessario, inoltre, soccorrere gli ospiti di un albergo allagato dalla pioggia. Forti disagi anche lungo la linea A della metropolitana dove un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, e l'allagamento la chiusura della stazione di Subaugusta. Roma allagata, automobilisti in panne Un automobilista è stato soccorso dai vigili del Fuoco dopo essere rimasto bloccato con la propria autovettura in un sottopasso allagato tra via dei Prati Fiscali e via Salaria. Nella zona sud della provincia di Frosinone la pioggia ha causato l'allagamento della superstrada Cassino-Formia, all'altezza del Comune di Ausonia, al confine con la ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Disagi all'ospedale Sandro Pertini per l'infiltrazione dell'acqua nel reparto di Ortopedia. È stato necessario far evacuare 8 pazienti e trasferirli nel reparto di chirurgia. In via dei Prati Fiscali è stato necessario, inoltre, soccorrere gli ospiti di un albergo allagato dalla pioggia. Forti disagi anche lungo la linea A della metropolitana dove un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, e l'allagamento la chiusura della stazione di Subaugusta.allagata, automobilisti in panne Un automobilista è stato soccorso dai vigili del Fuoco dopo essere rimasto bloccato con la propria autovettura in un sottopasso allagato tra via dei Prati Fiscali e via Salaria. Nella zona sud della provincia di Frosinone la pioggia ha causato l'allagamento della superstrada Cassino-Formia, all'altezza del Comune di Ausonia, al confine con la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : #Roma #maltempo, oltre 200 richieste di intervento alla sala operativa dei #vigilidelfuoco per allagamenti in zona… - RaiNews : Maltempo a Roma, disagi nella metropolitana. Allagamenti, gran lavoro per i Vigili del fuoco - SkyTG24 : Maltempo #Roma, otto pazienti evacuati dall’ospedale Pertini per allagamenti - algablu : RT @QLexPipiens: Tremenda questa siccità... Ti prende alle spalle, quando meno te lo aspetti... ?? - Piergiulio58 : Allagamenti a Roma. 8 famiglie evacuate. I vigili del fuoco hanno messo in salvo diverse persone intervenendo con i… -