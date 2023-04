Allagamenti a Focene | Tripolini FdI | “Un po’ di pioggia | soliti disagi I residenti sono stanchi di essere in balìa dell’acqua”

(Di sabato 15 aprile 2023) Fiumicino – “Ci risiamo…. il maltempo sembra non voler abbandonare il nostro litorale ed a farne le spese è sempreche, con delle piogge poco più abbondanti, si ritrova sommersa dall’acqua (leggi qui): questa mattina, dopo la bomba d’acqua, le strade sidi nuovo allagate”. A parlare è Gianluca, candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative 2023 “Le maggiori criticità – prosegue – si registrano, da sempre, su viale di, dove l’acqua alta supera i marciapiedi, entrando poi nelle case, e nella zona di Mare Nostrum. Quest’ultima è stata colpita più e più volte da alluvioni che hanno allagato completamente le strade, imprigionando inelle loro abitazioni e rendendo necessario l’intervento di pompieri e Protezione Civile. Di questo ed altri ...

E per il 18 gennaio, per lavori Acea, è stata disposta la chiusura delle scuole a Fregene,e ... Un albero caduto nel giardino di un asilo In città invece si registrano, disagi dovuti ...E per il 18 gennaio, per lavori Acea, è stata disposta la chiusura delle scuole a Fregene,e ... Un albero caduto nel giardino di un asilo In città invece si registrano, disagi dovuti ...