Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° anniversario

Cento anni di un mito. La serie limitata di Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario, cento esemplari per ogni modello, omaggia il secolo di un simbolo di sportività assoluta dell'auto.

Il Quadrifoglio sulle Alfa Romeo ha ...

Alfa Romeo Quadrifoglio: 10 modelli dal cuore sportivo
di Alberto Amedeo Isidoro
Pubblicato 15 aprile 2023

A cent'anni dalla nascita di un simbolo mitico per la casa milanese, ne ripercorriamo la storia attraverso dieci Alfa Romeo stradali da ricordare. UN SIMBOLO CHE PROFUMA DI CORSE - Il Quadrifoglio, con la "Q" maiuscola, ha un valore storico e simbolico enorme per l'Alfa Romeo e i suoi tanti appassionati. ...

F1 a Imola il 21 maggio, ecco il poster

Le sagome stilizzate di tre auto - Ferrari, AlphaTauri e Alfa Romeo - che rappresentano le eccellenze del Made in Italy e della filiera motoristica, che nella Motor Valley emiliano - romagnola conta 16.500 aziende e oltre 90mila addetti, con 16 miliardi di ...

Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario
TGCOM

Alfa Romeo Giulia Sportwagon GTA: c'è chi la la immagina così

Alfa Romeo Giulia Sportwagon GTA è un render apparso sul web nelle scorse ore opera del famoso creatore digitale Kelsonik che ha immaginato quello che potrebbe essere l'aspetto di una versione ad alte ...

F1, ecco il poster del Gp di Imola

Il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: «Passione, impegno, innovazione ed eccellenza tecnica: il manifesto ben rappresenta i valori della nostra Motor Valley, perno del Made in ...