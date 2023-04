Alessio Cavaliere confessa di aver avuto problemi col suo fisico (Di sabato 15 aprile 2023) Alessio Cavaliere questo pomeriggio è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Un’intervista piuttosto lunga in cui ha anche confessato qual è stato il suo momento peggiore. “Avevo 17 anni e c’è stato un periodo in cui io avevo addirittura pensato di lasciare la danza a causa di tante cose che mi creavo nella mia mente. Tutto causato dal mio aspetto fisico. Non mi piacevo, mi guardavo allo specchio e mi dicevo ‘non sei fatto per ballare, sei fatto per fare altro, non sei giusto per la danza’. Questo mi ha portato a trascurarmi, così sono ingrassato, ho preso diversi kg e mi sono trascurato. Alla fine ho capito che che non potevo lasciarmi andare e ho ripreso in mano le redini della situazione, ho cambiato la mia vita e ce l’ho fatta”. E considerando quant’è bello ora, direi che ce l’ha proprio fatta a superare il ... Leggi su biccy (Di sabato 15 aprile 2023)questo pomeriggio è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Un’intervista piuttosto lunga in cui ha ancheto qual è stato il suo momento peggiore. “Avevo 17 anni e c’è stato un periodo in cui io avevo addirittura pensato di lasciare la danza a causa di tante cose che mi creavo nella mia mente. Tutto causato dal mio aspetto. Non mi piacevo, mi guardavo allo specchio e mi dicevo ‘non sei fatto per ballare, sei fatto per fare altro, non sei giusto per la danza’. Questo mi ha portato a trascurarmi, così sono ingrassato, ho preso diversi kg e mi sono trascurato. Alla fine ho capito che che non potevo lasciarmi andare e ho ripreso in mano le redini della situazione, ho cambiato la mia vita e ce l’ho fatta”. E considerando quant’è bello ora, direi che ce l’ha proprio fatta a superare il ...

