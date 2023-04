Alessio Boni, Le Cirque Top Performers e mostre: il week-end in città (Di sabato 15 aprile 2023) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate a Bergamo nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccano l’inaugurazione della Settimana della cultura con Alessio Boni, “Le Cirque Top Performers” al teatro Creberg, tante mostre e Bergamo Ludens al Daste. Ecco gli eventi promossi in città sabato 15 e domenica 16 aprile. BERGAMO SABATO 15 APRILE – Alla Carrara la prima mostra dedicata a Cecco del Caravaggio – Alla GAMeC la mostra “Salto nel vuoto” – Bergamo omaggia Medea, la figlia prediletta del condottiero Colleoni – Alla sala Manzù mostra di Giacomo Valentini e Sergio Valota – Alla Galleria Ceribelli mostra di Luisa Balicco – Sorsi di libri, aperitivo con l’autrice Giovanna Brambilla – Per la prima volta a Bergamo Le Cirque Top Performers – ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 aprile 2023) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate a Bergamo nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccano l’inaugurazione della Settimana della cultura con, “LeTop” al teatro Creberg, tantee Bergamo Ludens al Daste. Ecco gli eventi promossi insabato 15 e domenica 16 aprile. BERGAMO SABATO 15 APRILE – Alla Carrara la prima mostra dedicata a Cecco del Caravaggio – Alla GAMeC la mostra “Salto nel vuoto” – Bergamo omaggia Medea, la figlia prediletta del condottiero Colleoni – Alla sala Manzù mostra di Giacomo Valentini e Sergio Valota – Alla Galleria Ceribelli mostra di Luisa Balicco – Sorsi di libri, aperitivo con l’autrice Giovanna Brambilla – Per la prima volta a Bergamo LeTop– ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TvTalk_Rai : Da piastrellista ad attore. Alessio Boni in diretta ora con #tvtalk - CinziaBancone : RT @TvTalk_Rai: Oggi in diretta Facebook con Alessio Boni. Vi aspettiamo! - NicholasVita990 : RT @TvTalk_Rai: Oggi in diretta Facebook con Alessio Boni. Vi aspettiamo! - RaiTre : Il mestiere dell’attore: il grande cinema, il teatro importante e la fiction TV. Alessio Boni è l'ospite di Cinzia… - TvTalk_Rai : Oggi in diretta Facebook con Alessio Boni. Vi aspettiamo! -