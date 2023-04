Alessandra Mastronardi sposa il primo amore in una storia da favola! (Di sabato 15 aprile 2023) A luglio Alessandra Mastronardi sposerà Gianpaolo Sannino, che non è propriamente uno sconosciuto per lei, visto che si sono conosciuti e amati una prima volta 17 anni fa. Lo ha raccontato l'attrice a Vanity Fair. Leggi su comingsoon (Di sabato 15 aprile 2023) A lugliosposerà Gianpaolo Sannino, che non è propriamente uno sconosciuto per lei, visto che si sono conosciuti e amati una prima volta 17 anni fa. Lo ha raccontato l'attrice a Vanity Fair.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Alessandra Mastronardi sposerà Gianpaolo Sannino, conosciuto 17 anni fa: “Ci siamo conosciuti diciassette anni fa,… - VanityFairIt : Alessandra Mastronardi sceglie Vanity Fair per annunciare il matrimonio col suo primo amore: «Ci siamo conosciuti,… - Monica37652420 : RT @alemastronardif: Qual è il cast e la troupe ideale del film ideale di Alessandra Mastronardi? Scopriamolo in questo video, girato duran… - alemastronardif : Qual è il cast e la troupe ideale del film ideale di Alessandra Mastronardi? Scopriamolo in questo video, girato du… - lydsnewt : io devo capire questa storia per la quale pedro pascal e alessandra mastronardi sono in un film insieme. cosa vuol dire. perché -