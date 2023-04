Aldo Palmeri | età | moglie | figli | lavoro e biografia

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 aprile 2023) Oggi, tra gli ospiti di “Verissimo”, ci sarà anche. Sapete chi è? In questo articolo ve lo raccontiamo!è un ex tronista di “Uomini e Donne”. Ha 32 anni (ne compirà 33 il 19 dicembre), è di Catania, è diplomato perito chimico e nel 2014 si è sposato con la sua ex corteggiatrice Alessia Cammarota, di Napoli. La “scelta” è avvenuta il 26 febbraio e sono convolati a nozze meno di un anno dopo, il 19 dicembre, giorno del 24° compleanno di lui. I due vivono nel capoluogo siculo, dove sono proprietari di un elegante bar-ristorante. Sono anche ex modelli (lei aveva pure partecipato a Miss Italia nel Mondo e a Miss Universo) ed influencer. Hanno due: Niccolò (di cui Alessia era già in attesa al momento del “sì”) e Leonardo, nato nel 2017 dopo un periodo di crisi in cui ...