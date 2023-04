Aldo Palmeri | chi è | età | oggi | Uomini e Donne | Alessia Cammarota | trapianto | scelta | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 15 aprile 2023) L’ex tronista disarà ospite negli studi di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Arriverà in studio insieme alla sua compagna, ex corteggiatrice dello show. Racconterà tutto di sé, della sua vita privata e della carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui! Chi è: età, lavoro,è nato il 19 dicembre del 1990 sotto il segno del sagittario a Catania. Adha 32 anni ed è un volto noto del piccolo schermo per la sua partecipazione allo show di Maria De Filippi “”. Da sempre è un ragazzo ...