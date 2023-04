Alberto Matano, la clamorosa gaffe in diretta: colpa del cellulare (Di sabato 15 aprile 2023) Alberto Matano è stato protagonista di una clamorosa gaffe in diretta nell’ultima puntata di ‘La Vita in diretta’: tutta colpa del cellulare. Il programma pomeridiano di Rai Uno, La Vita in diretta, è ormai da anni un appuntamento fisso per milioni di italiani che amano lo stile di conduzione di Alberto Matano, rivelatosi un vero e proprio fuoriclasse su questo genere di format. Una vera e propria scoperta visto che prima di questa opportunità il giornalista era stato esclusivamente alla conduzione di un telegiornale, un format completamente differente da quello del programma che ha portato al successo in questi anni. Alberto Matano gaffe in ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 15 aprile 2023)è stato protagonista di unainnell’ultima puntata di ‘La Vita in’: tuttadel. Il programma pomeridiano di Rai Uno, La Vita in, è ormai da anni un appuntamento fisso per milioni di italiani che amano lo stile di conduzione di, rivelatosi un vero e proprio fuoriclasse su questo genere di format. Una vera e propria scoperta visto che prima di questa opportunità il giornalista era stato esclusivamente alla conduzione di un telegiornale, un format completamente differente da quello del programma che ha portato al successo in questi anni.in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : Alberto Matano accusa una sua ospite: 'Sei tu lo Scoiattolo Nero' #gfvip #uominiedonne #amici22 #isola… - GossipOne_it : Alberto Matano accusa una sua ospite: 'Sei tu lo Scoiattolo Nero' - GossipOne_it : Alberto Matano commette la gaffe più divertente de La vita in diretta: 'Bova mi distrae al telefono' #gfvip… - GossipOne_it : Alberto Matano commette la gaffe più divertente de La vita in diretta: 'Bova mi distrae al telefono'… - alberto_isidori : @pomeriggio5 @carmelitadurso Be, un 1,791,000 contro Matano che ha fatto 2,900,000 per una volta ci sta. Grande Matano -