Al via il tour di Rosa Chemical (Di sabato 15 aprile 2023) foto di Kali YugaMILANO – Dopo aver debuttato in gara al Festival della canzone italiana, Rosa Chemical è pronto a incontrare i propri fan nel corso del suo primo tour. Tuttavia, prima della tournée estiva, prodotta da Friends & Partners e Magellano Concerti, l’artista si esibirà nei club e ha già collezionato quattro sold out: lunedì 17 aprile, martedì 18 aprile e mercoledì 10 maggio i Magazzini Generali di Milano e giovedì 20 aprile all’Orion di Ciampino (Roma). A questi appuntamenti si aggiunge una nuova tappa milanese, sempre ai Magazzini Generali, per giovedì 11 maggio. Intanto “Made in Italy”, scritto da Manuel Franco Rocati (Rosa Chemical) e Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e con la produzione di Bdope e Simonetta, è certificato disco d’oro con ... Leggi su lopinionista (Di sabato 15 aprile 2023) foto di Kali YugaMILANO – Dopo aver debuttato in gara al Festival della canzone italiana,è pronto a incontrare i propri fan nel corso del suo primo. Tuttavia, prima dellanée estiva, prodotta da Friends & Partners e Magellano Concerti, l’artista si esibirà nei club e ha già collezionato quattro sold out: lunedì 17 aprile, martedì 18 aprile e mercoledì 10 maggio i Magazzini Generali di Milano e giovedì 20 aprile all’Orion di Ciampino (Roma). A questi appuntamenti si aggiunge una nuova tappa milanese, sempre ai Magazzini Generali, per giovedì 11 maggio. Intanto “Made in Italy”, scritto da Manuel Franco Rocati () e Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e con la produzione di Bdope e Simonetta, è certificato disco d’oro con ...

