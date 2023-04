Al via a Roma corteo associazioni animaliste (Di sabato 15 aprile 2023) Centinaia di animalisti di tutta Italia si sono dati appuntamento oggi a piazza della Repubblica a Roma per una manifestazione il cui punto focale è la contestazione della modifica voluta dal Governo della legge 157 del 1992, in particolare dell’articolo 19: modifica che permetterebbe piani di abbattimento di animali sia in aree protette che nelle città. Nonostante il maltempo, in molti, tra associazioni animaliste e ambientalisti, sono partiti in corteo verso Piazza San Giovanni al grido di ‘Giù le mani dagli animali’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) Centinaia di animalisti di tutta Italia si sono dati appuntamento oggi a piazza della Repubblica aper una manifestazione il cui punto focale è la contestazione della modifica voluta dal Governo della legge 157 del 1992, in particolare dell’articolo 19: modifica che permetterebbe piani di abbattimento di animali sia in aree protette che nelle città. Nonostante il maltempo, in molti, trae ambientalisti, sono partiti inverso Piazza San Giovanni al grido di ‘Giù le mani dagli animali’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

