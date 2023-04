Al Torino Comics spunta un quadro osceno contro Salvini E lui | “Una schifezza disgustosa”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yatoramovr : Appena tornata a casa dal Torino Comics ed è stato bellissimo - ilnazionaleit : Salvini nazista fa il saluto romano, bufera per l'opera esposta a Torino Comics. Il leader leghista: 'Uno schifezza… - LadyElizabeth93 : Al Torino Comics e ho già incontrato due tipi con cui uscivo e tipo 3/4 persone che conosco?? - Massimi35959101 : @Marco_dreams C’è chi fa parole e chi opere d’arte…. Salvini contro il quadro di Quiles, un caso al Torino Comics:… - Congarone : @blueishome per carità, contenta lei che almeno si è fatta 10€ XD e la mia amica è potuta andare in fiera con bigli… -

L'opera, realizzata dal disegnatore spagnolo Luis Quiles si trova a Torino Comics, la rassegna inaugurata ieri a Lingotto Fiere e giunta alla sua 27esima edizione. "Una schifezza disgustosa. Direi penosa". Così Matteo Salvini su Instagram commenta, postandone la foto, il quadro in mostra al Lingotto Fiere nell'ambito di Torino Comics, in cui si vede il leader della Lega intento a fare il saluto romano con una fascia dell'Unione Europea al braccio mentre di fronte a lui un grande fallo gli eiacula in faccia.

Salvini contro il quadro di Quiles, un caso al Torino Comics: “Una schifezza disgustosa” La Stampa

Si è aperta con tante nuvolette, ma anche con un fulmine a ciel sereno, l'edizione 2023 di Torino Comics. Nella Zona Rossa della fiera dedicata a fumetti e comics di varia natura, infatti, c'è anche un'opera d'arte di Luis Quiles che ritrae Salvini.