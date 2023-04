Al Milan non riesce la rimonta: col Bologna finisce 1-1 (Di sabato 15 aprile 2023) Bologna e Milan pareggiano 1-1 nella prima partita di oggi, sabato 15 aprile, nell’ambito della 30ma giornata di Serie A che si è aperta ieri. La squadra di Thiago Motta va subito in vantaggio, ma i rossoneri riprendono la gara già nel primo tempo. Nella ripresa Stefano Pioli, che aveva messo in atto un ampio turnover iniziale, inserisce anche qualche big, ma il risultato non cambia più. L’avvio per il Milan è shock: Posch scappa subito via a Rebic, crossa basso per Sansone che non lascia scampo a Maignan. Il Milan accusa il colpo, ma da metà frazione inizia a farsi vedere dalle parti di Skorupski: il portiere di casa è attento sul colpo di testa di Rebic e sulla punizione di Florenzi. I rossoneri provano a spingere, ma trovano il pareggio solo grazie alla botta di Pobega su una respinta della difesa. La ripresa si ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023)pareggiano 1-1 nella prima partita di oggi, sabato 15 aprile, nell’ambito della 30ma giornata di Serie A che si è aperta ieri. La squadra di Thiago Motta va subito in vantaggio, ma i rossoneri riprendono la gara già nel primo tempo. Nella ripresa Stefano Pioli, che aveva messo in atto un ampio turnover iniziale, inserisce anche qualche big, ma il risultato non cambia più. L’avvio per ilè shock: Posch scappa subito via a Rebic, crossa basso per Sansone che non lascia scampo a Maignan. Ilaccusa il colpo, ma da metà frazione inizia a farsi vedere dalle parti di Skorupski: il portiere di casa è attento sul colpo di testa di Rebic e sulla punizione di Florenzi. I rossoneri provano a spingere, ma trovano il pareggio solo grazie alla botta di Pobega su una respinta della difesa. La ripresa si ...

