Al Maradona poche emozioni, Spalletti ritrova Osimhen: col Verona termina 0-0 (Di sabato 15 aprile 2023) L’anticipo del sabato pomeriggio valido per la 30ª giornata di Serie A tra Verona e Napoli non ha regalato troppe emozioni. La capolista ha faticato al Maradona davanti al suo pubblico: gli azzurri non sono mai riusciti ad essere pericolosi nel primo tempo, in cui l’unica emozione è stata un autogol di Gaich annullato, per fuorigioco attivo di Olivera. Spalletti ha preferito non far affatticare troppo i suoi giocatori, in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan della prossima settimana, facendo entrare Kvaranel secondo tempo, così come Osimhen. Il nigeriano ha sfiorato il vantaggio con una traversa, ma al Maradona è terminata a reti inviolate. Il Napoli porta a casa dunque un solo punto, salendo a quota 75, a +14 dalla Lazio, ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 aprile 2023) L’anticipo del sabato pomeriggio valido per la 30ª giornata di Serie A trae Napoli non ha regalato troppe. La capolista ha faticato aldavanti al suo pubblico: gli azzurri non sono mai riusciti ad essere pericolosi nel primo tempo, in cui l’unica emozione è stata un autogol di Gaich annullato, per fuorigioco attivo di Olivera.ha preferito non far affatticare troppo i suoi giocatori, in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan della prossima settimana, facendo entrare Kvaranel secondo tempo, così come. Il nigeriano ha sfiorato il vantaggio con una traversa, ma alta a reti inviolate. Il Napoli porta a casa dunque un solo punto, salendo a quota 75, a +14 dalla Lazio, ...

