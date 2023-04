Agostinelli ci crede: “Oggi conta il sorriso ritrovato. Vigorito mi ha chiesto di dare una mano” (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Le parole di Andrea Agostinelli al termine della sfida di campionato che ha visto il Benevento ospitare la Reggina. L’allenatore marchigiano ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Filippo Inzaghi. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Giocatori – C’erano parecchi giocatori da recuperare. Ho puntato sulla vecchia guardia cercando di pungolarla. Sono soddisfatto, non dico di tutti, ma ho rivisto sorridere i ragazzi, sono stati loro che mi hanno chiesto di fare un doppio allenamento. Significa che una scintilla è scoccata, non vuol dire salvezza ma vuol dire lottare fino alla fine. Da parte della squadra ho visto la totale disponibilità nel seguirmi. Attacco – Ho cercato di parlare, di entrare nella ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Le parole di Andreaal termine della sfida di campionato che ha visto il Benevento ospitare la Reggina. L’allenatore marchigiano ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro” per affrontare la formazione di Filippo Inzaghi. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Giocatori – C’erano parecchi giocatori da recuperare. Ho puntato sulla vecchia guardia cercando di pungolarla. Sono soddisfatto, non dico di tutti, ma ho rivisto sorridere i ragazzi, sono stati loro che mi hannodi fare un doppio allenamento. Significa che una scintilla è scoccata, non vuol dire salvezza ma vuol dire lottare fino alla fine. Da parte della squadra ho visto la totale disponibilità nel seguirmi. Attacco – Ho cercato di parlare, di entrare nella ...

