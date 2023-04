AEW: Gli FTR sapevano da mesi che avrebbero rinnovato con la federazione (Di sabato 15 aprile 2023) Sin dalla sua nascita la AEW ha usato diverse tattiche per attirare l’attenzione dei fan, e come ben sappiamo poche cose attirano l’attenzione come l’idea che un wrestler possa decidere di abbandonare una federazione. Proprio questo è ciò che è successo con gli FTR, che per mesi hanno giocato sull’idea che avrebbero potuto tornare in WWE visto che i loro contratti erano in scadenza. Eppure Dave Meltzer ha segnalato che l’intera faccenda era stata preparata a tavolino proprio per aumentare l’interesse dei fan nei confronti della coppia. “Si è trattato di un work” “Va assolutamente sottolineato che mesi fa ci era stato detto che gli FTR avevano raggiunto un accordo con la AEW, quindi tutto ciò che Dax ha detto sul suo podcast riguardo la possibilità di lasciare la federazione era un angle, ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 15 aprile 2023) Sin dalla sua nascita la AEW ha usato diverse tattiche per attirare l’attenzione dei fan, e come ben sappiamo poche cose attirano l’attenzione come l’idea che un wrestler possa decidere di abbandonare una. Proprio questo è ciò che è successo con gli FTR, che perhanno giocato sull’idea chepotuto tornare in WWE visto che i loro contratti erano in scadenza. Eppure Dave Meltzer ha segnalato che l’intera faccenda era stata preparata a tavolino proprio per aumentare l’interesse dei fan nei confronti della coppia. “Si è trattato di un work” “Va assolutamente sottolineato chefa ci era stato detto che gli FTR avevano raggiunto un accordo con la AEW, quindi tutto ciò che Dax ha detto sul suo podcast riguardo la possibilità di lasciare laera un angle, ...

