Accuse a Wojtyla, l’avvocata di Pietro Orlandi convocata in Vaticano si rifiuta di fare i nomi degli informatori (Di sabato 15 aprile 2023) Laura Sgrò, l’avvocata del fratello di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa nel giugno 1983 a Roma, ha fatto appello al segreto professionale per rifiutarsi di riferire da chi il suo assistito abbia raccolto le voci sulle presunte abitudini di Papa Wojtyla. Ospite a DiMartedì su La7, Pietro Orlandi aveva, infatti, dichiarato che «ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi. Secondo qualcuno non andava certo a benedire delle case». Per poi precisare di non voler accusare l’ex Pontefice e che le sue parole sono state strumentalizzate. Questa mattina, sabato 15 aprile, c’è stato un breve incontro tra la legale della famiglia Orlandi e il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi. Sgrò è stata convocata in qualità di ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Laura Sgrò,del fratello di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa nel giugno 1983 a Roma, ha fatto appello al segreto professionale perrsi di riferire da chi il suo assistito abbia raccolto le voci sulle presunte abitudini di Papa. Ospite a DiMartedì su La7,aveva, infatti, dichiarato che «ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi. Secondo qualcuno non andava certo a benedire delle case». Per poi precisare di non voler accusare l’ex Pontefice e che le sue parole sono state strumentalizzate. Questa mattina, sabato 15 aprile, c’è stato un breve incontro tra la legale della famigliae il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi. Sgrò è statain qualità di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Accuse assurde e infamanti a proposito delle presunte rivelazioni su Papa #Wojtyla e il caso #Orlandi. @Tornielli - Corriere : Caso Orlandi, sulle accuse a Wojtyla l’avvocata Sgrò convocata in Vaticano si rifiuta di fare nomi - vaticannews_it : #Orlandi L'avvocato Sgrò a sorpresa sceglie il segreto professionale dopo aver chiesto insistentemente e pubblicame… - ClaudioPace : Molto rumore per nulla Anni fa in un servizio radiofonico rai su #SanGiovanniPaoloII ho sentito raccontare che qual… - lasiciliait : Caso Emanuela Orlandi, accuse e smentite sul coinvolgimento di Papa Wojtyla -