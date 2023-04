Abbattimento sospeso Il Tar salva l' orsa Jj4 e apre al trasferimento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 firmata lo scorso 8 aprile dal presidente del… - fanpage : Nei confronti dell'orsa ‘Jj4' il governatore trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura ed abbattimento dopo… - fanpage : Il TAR ha annunciato la sospensione dell'abbattimento dell'orsa JJ4, responsabile dell'uccisione del runner Andrea… - LoredanaOcchion : RT @fanpage: Nei confronti dell'orsa ‘Jj4' il governatore trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura ed abbattimento dopo l'aggressio… - Marchess86 : Il Tar ha sospeso l'abbattimento di #JJ4 -

Cattura autorizzata,e apertura all'ipotesi di trasferimento fuori dal Trentino Alto Adige. La caccia a JJ4, l'orsa che ha attaccato e ucciso Andrea Papi sul Monte Peller in Val ...Non è mancata, anche alla luce del decreto cautelare del Tar di Trento che hal'ordinanza disuccessivamente emanata dal Presidente della Provincia, la polemica sulle decisioni ......Rai 1 a "Oggi è un altro giorno" in merito alla d ecisione del Tar che nelle scorse ore ha... si mette nero su bianco la sospensione dell'dell'orsa che ha aggredito e ucciso Andrea ...

L'orsa JJ4 è salva, il Tar ha sospeso l'abbattimento (per ora) AGI - Agenzia Italia

Accolto il ricorso degli animalisti: ok alla cattura, ma l’animale va tenuto in cattività. Camera di consiglio l’11 maggio. Fugatti: "Oltre a JJ4, vanno eliminati altri due plantigradi".Calabria7 utilizza cookie, suoi e di terze parti, per offrirti il miglior servizio possibile, misurare il coinvolgimento degli utenti e offrire contenuti mirati. Il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanz ...