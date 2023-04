Abbattimento dell’orsa Jj4 | ora gli animalisti querelano Fugatti per istigazione a delinquere e tentato delitto

Leggi su open.online

(Di sabato 15 aprile 2023) Il Partito animalista europeo ha querelato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio, per i reati diin seguito al decreto diJj4 che ha ucciso il runner Andrea Papi in Val di Sole. L’atto è stato depositato oggi, sabato 15 aprile, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento per il tramite degli uffici dei Carabinieri Legione Lazio dal Partito Animalista Europeo. Per il presidente del partito animalista, Stefano Fuccelli, «Emerge in maniera chiara la commissione dei delitti riguardante l’, sia nella forma consumata che in quella del tentativo. Appare evidente – spiega Fuccelli – che il presidente ...