Aaron Cenere | chi è il cantante di Amici 22 | età | di dov’è | nome | fidanzata | inediti e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 15 aprile 2023) Torna, come ogni anno, l’appuntamento con, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. La scuola ha riaperto i battenti a settembre e sono stati davvero tanti, come sempre, gli allievi che si sono messi in gioco. Tra di loro anche il giovane. Che ha deciso di lavorare con Rudy Zerbi, lui che era stato scelto anche da Arisa. E che, giorno dopo giorno, ha dimostrato agli altri, ma soprattutto a se stesso, di avere davvero talento. Dopo sfide, continue gare,ha ottenuto la maglia del Serale ed è pronto a meravigliare tutti con la sua voce unica. I primi passi dinel mondo della musicaè un giovanissimo, ha 17 anni: è stato scelto sia da ...