A Paltrinieri non basta 7'46'47 per i Mondiali. Franceschi da record italiano. Tris Quadarella

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BarbettaRossa : Non farei 'drammi'. Giornata più opaca delle precedenti, ma il livello è medio-alto. #Miressi a parte, grosse cont… - OA_Sport : Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Fare il tempo di qualificazione per il Mondiale non era facile, proverò a fare meglio… - Nicola89144151 : Paltrinieri non ha ottenuto il pass per i Mondiali, pur avendo vinto gli 800 ?? - FedericoFerri : RT @SkySport: Paltrinieri e il suo rapporto con l'acqua: 'La prendi e la sposti, non ti deve scappare' Alle 22.45 su Sky Sport Uno e NOW la… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: Paltrinieri e il suo rapporto con l'acqua: 'La prendi e la sposti, non ti deve scappare' Alle 22.45 su Sky Sport Uno e NOW la… -

...azzurri si aprono a Riccione con la vittoria di Gregorionegli 800 in 7'46'47 su Matteo Lamberti 7'49'48 e Luca De Tullio. Un tempo, quello di Greg, curiosamente secondo al mondo ma...... NUOTO: COME FUNZIONANO Niente da fare invece per Gregorio, che conquista gli 800 stile libero uomini, ma lo fa con il tempo di 7'4647,sufficiente per staccare il pass per il ......soprattutto sugli 800 metri stile libero maschili con Domenico Acerenza e Gregorio. L'... perperdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI ...

Nuoto, Gregorio Paltrinieri: "Fare il tempo di qualificazione per il Mondiale non era facile, proverò a fare meglio nei 1500" OA Sport

Greg vince gli 800 ma il tempo per il pass è a 7'44", lunedì sarà in vasca per i 1500. Per la livornese pass mondiale e record tricolore in 2’10”05 nei 200 misti ...Vittoria amara per Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero agli Assoluti primaverili di nuoto in vasca lunga che si stanno svolgendo a Riccione. L’argento olimpico in carica su questa distanza si ...