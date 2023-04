A NEW YORK MUORE MARIO FRATTI | TRA I PIU’ GRANDI DRAMMATURGHI AL MONDO

(Di sabato 15 aprile 2023) 15 aprile 2023 Aquilano d’origine, 95 anni, è deceduto nella sua casa nei pressi di Broadway, assistito dalla figlia Valentina di Goffredo Palmerini L’AQUILA – Stamattina alle 9 e un quarto (le 3:15 a New) per telefono mi giunge la notizia della morte di, avvenuta qualche minuto prima nella sua casa sulla 55^ strada a Manhattan, a pochi passi da Broadway. Sua figlia Valentina, che l’ha assistito amorevolmente, mi ha informato della dipartita, pregandomi di attendere a darne notizia, fino al suo assenso arrivato due ore fa. Scrivo con commozione queste annotazioni su, amico fraterno con il quale tra noi scompariva la differenza di età (avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 5 luglio), per la freschezza del suo entusiasmo giovanile, della sua gioia di vivere, della ...

Il mondo del teatro piange Mario Fratti, uno tra gli autori teatrali italiani di maggior successo in America e nel mondo. Suo il testo che ispirò il musical "Nine"