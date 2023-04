A Napoli riflettono | quando si ricreerà una situazione più favorevole? Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 aprile 2023) Lae le tre italiane in Champions. Parte dalla squadra di Spalletti. Prendiamo il, che alla 30esima di Serie A amministra un vantaggio in pratica incolmabile sulle inseguitrici: è logico che si dedichi ai quarti di Coppa contro il Milan con la mente sgombra da altri pensieri. C’è da tenere presente una singolare circostanza: mai come stavolta gli azzurri hanno l’occasione di entrare nel circolo esclusivo dei club vincitori. Nemmeno all’epoca di Maradona c’era stata una simile combinazione. Persino i tifosi più ottimisti delcisu:siunapiù? Per lo scudetto è partito il conto alla rovescia, in Champions è tutto aperto, per di più con la prospettiva di incontrare in semifinale, a ...