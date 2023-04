Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca A Lodi match calcio femminile vietato da fascismo 90 anni fa Era il primo ottobre 1933. Squadre… -

L'iniziativa è stata voluta da Snoqe Toponomastica femminile, con il sostegno di altre associazioni con il Comune di, nell'ambito del "progetto Boccalini" ideato per far conoscere l'...

A Lodi match calcio femminile vietato da fascismo 90 anni fa ... Agenzia ANSA

Novant'anni fa, il primo ottobre 1933, fu interrotta dal fascismo la partita di calcio femminile tra l'Alessandria e il Gruppo femminile calcistico (Gfc) fondato, a Milano, dalle sorelle lodigiane Boc ...In campo Alessandria e il Gruppo femminile calcistico (Gfc) fondato dalle sorelle lodigiane Boccalini: Marta, Rosetta, Luisa e anche Giovanna, che poi diventò partigiana ...