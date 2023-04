83 anni lei, 37 lui, festeggiano il secondo anniversario di matrimonio (Di sabato 15 aprile 2023) Iris Jones, 83 anni, e Mohamed Ahmed Ibriham, 37, hanno festeggiato il secondo anniversario di matrimonio. La storia della nonnina Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 15 aprile 2023) Iris Jones, 83, e Mohamed Ahmed Ibriham, 37, hanno festeggiato ilversario di. La storia della nonnina Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Notizie che non vorremmo mai leggere. Tanta tristezza per il dramma che ha portato via a 18 anni Julia, promessa de… - fanpage : Una vita spezzata a 18 anni. #JuliaItuma è morta tragicamente questa notte e con lei tutti i sogni che da sempre av… - Montecitorio : Il #10aprile 1920 nasce a Reggio Emilia #NildeIotti, la prima Presidente della Camera, che dirigerà per tredici ann… - giovamirco : RT @JosephDifranc20: @realvarriale Io provo vergogna per lei Varriale. Lei ci ha raccontato per 30 anni il calcio, con il suo spirito di an… - vito16315656 : DISTRAZIONI???PRESIDENTE MATTARELLA, DA MOLTI ANNI LE RIVOLGO UN APPELLO: -