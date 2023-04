500 giorni isolata in una grotta, l’alpinista 50enne Beatriz Flamini: “Non so cosa sia successo nel mondo” (Di sabato 15 aprile 2023) Preparazione tanta, e un mucchio di altre attitudini. Per battere il record di permanenza in isolamento dentro una grotta a 70 metri sottoterra bisogna essere come Beatriz Flamini, l’alpinista che lo ha appena fatto e che, uscita dal suo bunker, ha detto, semplicemente: “È stata un’esperienza eccellente, insuperabile“. Siamo a Motril, in provincia di Granada. L’uscita dalla grotta di Flamini è stata mostrata dalla tv spagnola Tve: ad aiutare l’alpinista c’era una squadra di speleologi. Il suo periodo dentro il buco sotterrano è stato documentato nell’ambito del progetto Timecave perché l’obiettivo dei ricercatori delle università di Granada e Almerìa è quello di capire le conseguenze psicologiche e gli effetti generali di un così lungo tempo di isolamento. Anche la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Preparazione tanta, e un mucchio di altre attitudini. Per battere il record di permanenza in isolamento dentro unaa 70 metri sottoterra bisogna essere comeche lo ha appena fatto e che, uscita dal suo bunker, ha detto, semplicemente: “È stata un’esperienza eccellente, insuperabile“. Siamo a Motril, in provincia di Granada. L’uscita dalladiè stata mostrata dalla tv spagnola Tve: ad aiutarec’era una squadra di speleologi. Il suo periodo dentro il buco sotterrano è stato documentato nell’ambito del progetto Timecave perché l’obiettivo dei ricercatori delle università di Granada e Almerìa è quello di capire le conseguenze psicologiche e gli effetti generali di un così lungo tempo di isolamento. Anche la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Non sapeva della guerra in Ucraina e della morte della regina Elisabetta. L'alpinista e scalatrice Beatriz Flamini… - Stefano___1970 : RT @RaiNews: Non sapeva della guerra in Ucraina e della morte della regina Elisabetta. L'alpinista e scalatrice Beatriz Flamini ha trascors… - marcaval63 : RT @agenzia_nova: Dopo 500 giorni da sola in una grotta Beatriz Flamini torna alla vita: non sa cosa sia accaduto nel mondo dal novembre 20… - Screenweek : Grazie agli incassi di giovedì, Super Mario Bros. ha infranto in soli 9 giorni la soglia dei $500M, diventando il l… - fabbri333 : RT @RaiNews: Non sapeva della guerra in Ucraina e della morte della regina Elisabetta. L'alpinista e scalatrice Beatriz Flamini ha trascors… -