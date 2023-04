50 anni fa il Rogo di Primavalle | una giornata di cerimonie e iniziative per ricordare i Fratelli Mattei

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 aprile 2023) Ricorrono domani cinquant’dall’omicidio di Virgilio e Stefano, uccisi in quello che fu uno dei delitti più efferati degli’70: ildi. Come ogni anno i figli dell’allora segretario locale del Msi, Mario, saranno ricordati con una serie di appuntamenti istituzionali e politici, che in questoversario che segna il mezzo secolo di una tragedia rimasta senza giustizia assumono un valore ancora più forte, la cui portata si comprende anche dal ricordo che si è già tenuto nell’aula del Senato. La cerimonia in via Bernardo da Bibbiena Le commemorazioni avranno inizio alle 10, in via Bernardo da Bibbiena, dove Virgilio e Stefano, che avevano 22 e 10, vivevano con la famiglia e dove trovarono la morte nell’incendio della loro casa ...