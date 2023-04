40 anni di Flashdance in 10 curiosità | sapevate che Jennifer Beals non sapeva ballare?

(Di sabato 15 aprile 2023) Ecco 10 cose da sapere sul film del 1983. Per esempio:che per il ruolo della protagonista fu scartata Demi Moore?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lory0074 : Cominciai a fare ginnastica artistica per essere come Alex, quelle acrobazie e il body e gli scaldamuscoli e i cape… - SimonaBellone : ?? #1983 #40anni Ricordando il mitico #Flashdance ??e la brava #IreneCara ?? Flashdance, i 40 anni del cult movie che… - SimonaBellone : ??#40anni Ricordando il mitico #Flashdance ??e la brava #IreneCara ?? Flashdance, i 40 anni del cult movie che ha lanc… - 100Cleofe : #tg1 Flashdance per me era un capolavoro, visto e rivisto con le amiche ballando, cantando. Anni spensierati. -

Le favole non muoiono mai. Addirittura non invecchiano.è una favola d'amore che a 40dalla sua uscita al cinema continua a farti ballare, a farti sperare, a farti commuovere. Senza essere offuscata dal tempo. Una storia che ha segnato un'...Quella musica era così bella chedopo è diventata la base di un pezzo rap di Busta Rhymes: ... qualche anno dopo, avrebbe bissato il successo con What A Feeling , brano portante di. Su ...... Cat People (Putting Out Fire) di David Bowie o celebri pezzi di colonne sonore come American Gigolò e. Grazie ai Daft Punk dopo più di 20di latitanza, è tornato prepotentemente di ...

Jennifer Beals festeggia 40 anni come «Cenerentola in scaldamuscoli» in Flashdance. Il cult diretto da Adrian Lyne che debuttava al cinema il 15 aprile 1983. La storia Alex Owens, saldatrice di giorno ...Il 15 aprile 1983 i cinema americani proiettano per la prima volta Flashdanc e, oggi film cult (anche di stile) assoluto che compie 40 anni. Al provino la diciottenne Jennifer Beals arriva in felpa, ...