22 anni fa la morte di Joey Ramone | il punk rocker gentile | Memories

Leggi su optimagazine

(Di sabato 15 aprile 2023) Delladi, chi scrive, ricorda l’annuncio alla radio. Si ritorna in autostop da un concerto, e il santo automobilista che ha appena caricato due zozzi adolescenti in after sta ascoltando un’emittente locale. “È morto”, poi altre informazioni utili per contestualizzare la notizia e riempire lo spazio. Il cantante deis muore a 49, giovanissimo come è sempre stato.muore il 15 aprile 2001 al Presbyterian Hospital di New York dove è ricoverato perché le sue condizioni di salute si sono aggravate. Lui, all’anagrafe Jeffrey Ross Hyman, dal 1995 combatte contro un tumore al sistema linfatico. Nei suoi ultimi istanti di vita sta ascoltando In A Little While degli U2, un dettaglio ...